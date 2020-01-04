شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول مشروع لتدريب الفتيات العاملات بالزراعة الصحراوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في تجربة تُعد الأولى من نوعها، بدأت مؤسسة «تكافؤ» للتنمية في المنيا تنفيذ أول مشروع لرعاية وتشغيل الفتيات العاملات في مجال الزراعة الصحراوية، والتدريب على العمل بمجال قطاع زراعات رشاش الرى المحورى.

ويشمل التدريب ممارسة جميع مراحل العمل به منذ الزراعة حتى الحصاد، خاصة النباتات العطرية عالية الجودة كمنتج تصدير، ضمن خطة تشغيل وتدريب 1800 فتاة خلال العام الجارى. وقالت مريم جورج، مدير المؤسسة، إن المشروع يهدف إلى نقل المرأة من انتظار معاش «تكافل وكرامة» إلى نموذج منتج، من خلال مشروع لائق، وسط بيئة آمنة، تحفظ كرامة المرأة أو الفتاة العاملة، وتخلق تحسنًا ملحوظًا في المستوى المعيشى لها ولأسرتها.

وأضافت «مريم» أن المتدربات يعملن في مجال زراعة البنجر والكاموميل، وهو أحد النباتات العطرية عالية الجودة التي تُصدَّر إلى الخارج.