شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يوجه بتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بضرورة تقديم أفضل الخدمات للمسافرين وتلبية كل احتياجاتهم وتقديم التسهيلات اللازمة لراحة الركاب، والعمل على إنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر، خاصة كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك خلال قيام الوزير، السبت، بجولة تفقدية موسعة بمطار شرم الشيخ الدولي رفقة مدير المطار اللواء صادق الشورى، للاطمئنان على الحركة الجوية وانتظام الرحلات وانسيابية الحركة داخل صالات السفر والوصول الداخلية والدولية، خاصة في ظل انتعاش الحركة السياحية التي يشهدها مطار شرم الشيخ خلال فترة أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة والموسم الشتوي وإجازات نصف العام.

وأوضح بيان لوزارة الطيران أن الوزير تفقد صالات السفر والوصول بالمطار و«كاونترات» الجوازات ومنطقة سيور الحقائب والأسواق الحرة واستراحات الخدمة المميزة وبرج المراقبة الجوية، كما تفقد جميع الإجراءات الأمنية داخل المطار، إضافة إلى الأسوار الخارجية وكاميرات المراقبة وبوابات الدخول والخروج، وذلك في إطار المتابعات المستمرة لسير العمل بالمواقع المختلفة وخاصة المطارات المصرية، والوقوف على آخر المستجدات والتطورات التي تم الانتهاء منها داخل المطارات.