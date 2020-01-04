شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل حركة المرور بطريق "مصر - الإسكندرية" الزراعى بسبب انقلاب سيارة نقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزى عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ يفيد تعطل حركة الطريق الزراعى أعلى كوبرى طوخ، إثر انقلاب سيارة نقل بمقطورة قيادة خالد . س . إ 35 سنة محملة ب 80 برميل بلاستيك بداخلهم سكر جلوكوز فى اتجاه القاهرة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أن السيارة قادمة من محافظة دمياط لتفريغ حمولتها فى مدينة قلوب.

وفي سياق متصل ،أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن تشكيل غرفة عمليات فورا بالديوان العام للمحافظة، برئاسته، للتدخل السريع فى أية أمور طارئة قد تحدث نتيجة موجة الطقس السيئ التى تشهدها المحافظة. وفى هذا الإطار قامت الأجهزة التنفيذية بالمدن والأحياء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتكثيف جهودها، لرفع مياه الأمطار التى تراكمت بالشوارع نتيجة هطول الأمطار. Advertisements

وشدد المحافظ، على سرعة رفع كميات المياه من الشوارع أول بأول وتحقيق السيولة المرورية للسيارات والمارة، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لعودة الشوارع لشكلها الحضارى.

وكلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء ورؤساء شركات المياه والصرف الصحى والكهرباء، بالاهتمام بجميع الشكاوى التى ترد على منظومة الشكاوى الحكومية الخاصة بالأحوال الجوية والتعامل معها فورا وسرعة الاستجابة، والتواصل للبلاغ عن أى شكاوى على الخط الساخن 16528.

فيما نشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، جميع معداتها وسيارات الشفط بشوارع المدن لرفع تراكمات المياه التي قد تنتج عن هطول الأمطار، والتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الامطار وتجمعات المياه فور الإبلاغ بسقوط الامطار حيث يتم الدفع بفرق الطوارئ بالمناطق المتأثرة.

وأصدر المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تعليمات برفع درجة الاستعداد على مدار الساعة وتشكيل غرفة طوارئ بالشركة وإلغاء الراحات والتواجد علي مدار 24 ساعة لواجهة حالات سقوط الامطار المتوقعة بنطاق المحافظة وضرورة مرور فرق الطوارئ والمعدات على الانفاق ومنازل الكبارى ومنازل تجمع المياه، مشيرا إلى أنه تم الدفع بـ 45 سيارة لشفط المياه ونافورى لتسليك خطوط الصرف الصحى.