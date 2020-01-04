شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة المنصورة: "لم أتنازل عن المحضر ولكن برأت من لم يتحرش بى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت زهرة ضحية واقعة التحرش فى المنصورة، وطالبة بكلية الهندسة، إنها خرجت من منزلها للتنزه، ولكن فوجئت ببعض الأشخاص يحاولون التحرش بها بشكل لفظى فى البداية، ثم تحول الأمر إلى تحرش جسدى، ومحاولة ملامسة جسدى، موضحة أنها هربت من الشباب ولكنه تم التحرش بها، ولم أتنازل عن المحضر ولكن برأت من لم يتحرش بى من الأشخاص الذين تم القبض عليهم لأنهم ليسوا متهمين.

وأضافت زهرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامى عمرو أديب، أن هناك شخصاً وقف بجانبها وكان يدافع عنها، وعندما حاولت أن تستقل السيارة وجدت الكثير من الأشخاص يلتفون حول السيارة محاولين التحرش بها.

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وتابعت طالبة الهندسة، أنها يوم الواقعة توجهت إلى المنزل، وحاولت نسيان الأمر ولكنها فوجئت فى اليوم الثانى بانتشار تلك الفيديوهات، قائلة:"روحت البيت وقولت الموضوع عادى ومافيش حاجة فوجئت بان الفيديوهات انتشرت على الفيس بوك".

وأكملت الفتاة، أن مكان الحادث تواجد بها حوالى 300 شخص، قائلة:"كلمت وأهلى كلمونى فى المنصورة، وكمان ناس كلمونى من الأمن ورفضت تحرير محضر عشان مش عايزة فضايح ولم أحرر محضر، ولكن الأمن أصر على أنه يجيب حقى، وطلبوا منى الحضور لاستكمال الإجراءات".

وأشارت طالبة الهندسة، أنها لم تكن تعرف أى شخص وسمعت أن هناك 7 أشخاص تم القبض عليهم، ومن تحرشوا بها ظهور فى الفيديو وكانوا كبار السن، ولكن من تم عرضهم كانوا صغار السن، وكان هناك شخص يدافع عنى تم القبض عليه، قائلة: "لم أتنازل عن البلاغ ولكن برأت الأشخاص الذين تم القبض عليهم لأنهم ليسوا متهمين".