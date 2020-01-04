اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، والتى تضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأحد، على رأسها: قامت القوات البحرية بتفيذ عملية برمائيه كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط وذلك بإشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر و مجموعتها القتالية و التى شملت الفرقاطات طراز (جو ويند) و طراز (بيرى) ولنشات صواريخ طراز (سليمان عزت) إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز (209) و عدد من وحدات مكافحة الغواصات و عناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية.

◄ القوات البحرية تنفذ عملية تدريبية برمائية فى البحر المتوسط بمشاركة أسلحة متنوعة من الجيش

◄ البرلمان الليبى يلغى الاتفاقيتين الأمنية والبحرية مع تركيا ويحيل الموقعين عليها للقضاء بتهمة الخيانة

◄ الأرصاد تعلن موجة جديدة من عدم الاستقرار بالطقس تبدأ الاثنين حتى نهاية الأسبوع

◄ رئيس الوزراء يتفقد مبنى الحكومة بالعاصمة الإدارية ويطالب الالتزام بجودة التنفيذ

◄ ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 5.8 مليار دولار عام 2019 Advertisements

◄ النيابة تخلى سبيل المتهمين بالتحرش بفتاة المنصورة بعد التصالح والتنازل عن القضية

◄ وزير المالية يكلف رضا عبدالقادر للقيام بأعمال رئيس مصلحة الضرائب

◄ اتحاد الكرة يعلن رسميا وصول بطاقة كهربا وقيده غدًا فى قائمة الأهلى

◄ رينجرز يعرض 500 ألف جنيه إسترلينى لاستعارة مصطفى محمد

◄ فيلم "الفلوس" لـ تامر حسنى يسجل 70 مليونا و300 ألف جنيه منذ انطلاق عرضه فى السينمات

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