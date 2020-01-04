شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى يحذر ميليشيات الحوثيين من تحويل اليمن لمسرح صراع إيرانى أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، نقلاً عن وزير الاعلام اليمني، تحذيراته لميليشيات الحوثيين من تحويل اليمن لمسرح صراع إيرانى أمريكى.

وكانت مصادر قبلية فى العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم السبت، قد افادت بتنفيذ ميليشيات الحوثى حملة اعتقالات واسعة استهدفت شيوخ قبائل ومواطنين فى محافظتى صنعاء وعمران.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن المصادر - التى لم تسمها - أنه من بين المعتقلين أحد شيوخ قبيلة بنى سريح بجانب 8 شيوخ قبائل فى صنعاء وعمران.

وأشارت المصادر إلى أن حملة الاعتقالات تأتى بحجة اتهام الحوثيين شيوخ القبائل بالتقصير فى حشد المقاتلين وتقديم المال والغذاء للميليشيات الحوثية المقاتلة.

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ولم تستثن حملة الميليشيات الحوثية زعماء القبائل الذين دعموها فى السابق، بسبب تصاعد حدة الخلافات وسط قيادات الحوثيين فى صعدة وصنعاء، واتهام القيادات الحوثية فى صنعاء وعمران بالخيانة، وعدم الولاء لزعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي.

وقالت الخارجية اليمنية إن قاسم سليمانى قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثورى الإيرانى الذى قتل فى غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولى فجر أمس (الجمعة) عمل على زعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة وفى اليمن تحديدا بدعمه للميليشيات الحوثية.

ووفقا لتصريحات وزير الخارجية اليمنى محمد الحضرمى ـ فى تغريدات نشرتها صفحة الوزارة الرسمية على "تويتر" حسبما أفادت قناة ( العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت ـ إن سليمانى والنظام الإيرانى - الراعى الأول للإرهاب فى العالم - مسؤولون عن قتل وتشريد الآلاف من الأبرياء فى اليمن والوطن العربي.

وأشار الحضرمى إلى أن أذرع النظام الإيرانى بمن فيهم ميليشيات الحوثي، لطالما سعت إلى تنفيذ المشروع الإيرانى التوسعى فى المنطقة العربية، مؤكدا أن هذا كله بدعم مالى وعسكرى من قبل الحرس الثورى الإيرانى عبر "فيلق القدس".