شكرا لقرائتكم خبر عن " الجيش الليبى ": معركتنا ضد مستعمر تركى .. والوقوف على الحياد خيانة عظمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن القوات الجوية الليبية استهدفت حافلات تقل مرتزقة أتراك، كما تم إسقاط طائرة مسيرة تركية بواسطة وحدات الدفاع الجوي الليبيى، والعمليات العسكرية اليوم تركزت في العاصمة طرابلس.

وأضاف متحدث الجيش الليبي، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت ، أن المعركة القادمة هي معركة الدولة الليبية والوطنية هي المعيار والمقياس الذي يدفع نحو التضحية ضد المستعمر ومن أتي بهذا المستعمر، مشيراً إلى أن الغالبية العظمي من المدن الليبية انتفضت رفضاً للتدخل التركي في بلادنا، كما أن المشير خليفة حفتر ، وجه رسالة للشعب قال فيها "لا حياد في معركة الوطن والوقوف جانباً خيانة عظمي.

وأشار اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن المعركة في ليبيا ليست معركة تقليدية ولكنها ضد دول داعمة للميليشيات، وفى مقدمتها تركيا ، موضحاً أنه تحدث قبل ذلك عن الدور التركي والقطري ولكن اليوم البرلمان التركي تبني قرار إرسال قوات إلى ليبيا.

وأضاف متحدث الجيش الليبي، فى مؤتمر صحفي اليوم السبت ، أن الجيش والشعب الليبيين على أتم استعداد لمواجهة الغزو التركي، كما أن الشعب الليبي بعث رسائل عديدة أنه خلف قواته المسلحة وسيدعم كل الجبهات والشعب مستعد لصد الغزو التركي ، مشددا على أن كل المناطق العسكرية عملت في إطار إعادة بناء القوات المسلحة الليبية .

Advertisements

وتابع المسمارى قائلا : وصلنا لدرجة كاملة وأصبح لدينا قواتنا البحرية جاهزة وتفرض سيطرتها على سواحل البلاد، وكذلك قواعد جوية ووسائل دفاع جوي متطورة ورأينا كيف أسقطنا طائرة تركية.