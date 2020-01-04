شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف من عناصر المارينز الأمريكية يتجهون للشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن آلاف من عناصر المارينز يتجهون للشرق الأوسط على البارجة USS Bataan.

فيما أعلنت واشنطن، أنها غيرت مسار قوات مارينز كانت متجهة إلى المغرب لمناورات نحو الشرق الأوسط.

حذرت كتائب "حزب الله"، الأجهزة الأمنية العراقية من الاقتراب للقواعد الأمريكية في العراق، وطالبتها بالابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 1 كيلومتر، وفقا ما نقلته روسيا اليوم.

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ونفى جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، اليوم السبت، وجود احتكاك بين قوات الجهاز وكتائب حزب الله فى بغداد.

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان - فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن بعض الصور ومقاطع الفيديو انتشرت حول وجود احتكاك بين كتائب حزب الله وجهاز مكافحة الإرهاب"، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح إطلاقا.

وأضاف: "تتواجد قوات الجهاز واضح ومعلوم وهو حماية شارع المطار وطريق المطار وداخل المنطقة الخضراء".