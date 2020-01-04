شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الجيش الليبى: جاهزون لصد الغزو التركى والشعب يدعمنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن المعركة في ليبيا ليست معركة تقليدية ولكنها ضد دول داعمة للميليشيات، وفى مقدمتها تركيا ، موضحاً أنه تحدث قبل ذلك عن الدور التركي والقطري ولكن اليوم البرلمان التركي تبني قرار إرسال قوات إلى ليبيا.

وأضاف متحدث الجيش الليبي، فى مؤتمر صحفي اليوم السبت ، أن الجيش والشعب الليبيين على أتم استعداد لمواجهة الغزو التركي، كما أن الشعب الليبي بعث رسائل عديدة أنه خلف قواته المسلحة وسيدعم كل الجبهات والشعب مستعد لصد الغزو التركي ، مشددا على أن كل المناطق العسكرية عملت في إطار إعادة بناء القوات المسلحة الليبية .

وتابع المسمارى قائلا : وصلنا لدرجة كاملة وأصبح لدينا قواتنا البحرية جاهزة وتفرض سيطرتها على سواحل البلاد، وكذلك قواعد جوية ووسائل دفاع جوي متطورة ورأينا كيف أسقطنا طائرة تركية.