شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبي: عطلنا المنافذ البحرية والجوية للميليشيات الموجودة في بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه يوسف العقوري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان الليبي، الشكر للشعب المصري والحكومة المصرية، لما قدموه للشعب الليبيى والجيش الليبي من دعم ومساندة في الفترات الأخيرة، مشيراً إلى أن الليبيين يؤمنون بالدعم المصري سواء بالكلمة أو لوجستياً ودور الحكومة المصرية كبيراً فيما يتعلق بالاتفاقية الأخيرة.

Advertisements

وتابع يوسف العقوري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لنبي عسل، وحسام الحداد، المذاع عبر فضائية الحياة، أن اتفاقية السراج مع الحكومة التركية أبرمت من حكومة غير شرعية، كما أن وتوقيع الاتفاقية أو المعاهدة خالف الاتفاق السياسي.

وأوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان الليبي، أن فايز السراج وقع على الاتفاقية بشكل فردي وهذا يخالف الاتفاق السياسي، كما أن البرلمان أصدر قراراً لكل من ساهم فى الاتفاقية، وتم تصنفيهم بالخونة وفق القانون الليبيى، وإلغاء قرار المصادقة على الاتفاقية، وإلغاء الاتفاق بالكامل وكذلك مذكرة التفاهم التى أبرمت مع الحكومة التركية، كما تم إصدار قرار مقاطعة تركيا اقتصادياً وعسكرياً وتعطيل المنافذ البحرية والجوية القابعة تحت سيطرة الميليشيات.