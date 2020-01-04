شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار 6 مساءً.. القوات البحرية تنفذ عملية تدريبية برمائية فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية فى مقدمتها، إجراء القوات البحرية عملية تدريبية برمائية فى البحر المتوسط بمشاركة أسلحة متنوعة، فضلاً عن موافقة البرلمان الليبيى على مشروع قانون لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع تركيا، وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

قامت القوات البحرية بتفيذ عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، وذلك بإشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر و مجموعتها القتالية و التى شملت الفرقاطات طراز (جو ويند) و طراز (بيرى) ولنشات صواريخ طراز (سليمان عزت) إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز (209) و عدد من وحدات مكافحة الغواصات و عناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية. نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، مقطع فيديو مدته 4 دقائق لأحد الأنشطة التدريبية للقوات المسلحة فى البحر المتوسط، حيث قامت القوات البحرية بتفيذ عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، وذلك بإشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر و مجموعتها القتالية. أعرب موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عن قلقه، إزاء إعلان تركيا التدخل في الشئون الليبية وإرسال قواتها إلى ليبيا، وأعلن محمد في بيان أنه "قلق للغاية إزاء تدهور الوضع في ليبيا ومعاناة الشعب الليبي المستمرة". وفق ما نشره موقع " روسيا اليوم " الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه لإعلان تركيا التدخل في ليبيا صور.. القوات البحرية تنفذ عملية تدريبية فى البحر المتوسط ..بمشاركة أسلحة متنوعة

برلمان ليبيا يفوض الجيش لتعطيل المطارات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات وافق مجلس النواب الليبى بالإجماع على تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة لتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، وذلك خلال الجلسة الطارئة التاريخية التى يعقدها اليوم السبت لبحث تداعيات التدخل العسكرى السافر. النقل توقع عقد إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بـ 5 مليارات جنيه شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير توقيع عقد مشروع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55\62 بميناء الإسكندرية، وعقب التوقيع تابع الوزير بدء وانطلاق اعمال تنفيذ المشروع حيث تفقد موقع المحطة على الأرصفة وشاهد وصول المعدات الخاصة بالتنفيذ، مؤكدا أن المشروع يعتبر من أهم المشروعات التى تنفذها وزارة النقل فى مجال النقل البحري، نظرا للأهمية الكبيرة لميناء الإسكندرية الذى يعد أحد أهم الموانئ المصرية لأن اكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية تمر عبر ميناءي الاسكندرية والدخيلة.

وافق مجلس النواب الليبى، على مشروع قانون لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج، حيث أنه لم يتم عرضها على البرلمان الليبى وبالتالى فإن حكومة السراج خالفت الإعلان الدستورى وأصبحت هذه الوثيقة غير دستورية وقانونية سواء من رئيس المجلس الرئاسى وحكومة السراج، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى عقدها البرلمان الليبى صباح اليوم السبت لبحث التدخل العسكرى السافر.

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وافق مجلس النواب الليبى، على إحالة الموقعين على اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة السراج وأردوغان رئيس تركيا إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى بداية من فايز السراج وحكومته ورئيس المجلس الرئاسى بسبب موافقتهم على استقدام الاحتلال الأجنبي إلى البلاد، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى يعقدها مجلس النواب الليبى لبحث التدخل العسكرى التركى الغاشم.

كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها البلاد من الخميس الماضى، لغد الأحد، وسط توقعات باستمرار فرص سقوط الأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية تمتد خفيفة للعاصمة، مشيرًا إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة بـأغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات عن المعدل الطبيعى لها فى مثل هذا الوقت من العام .

أمر المستشار إيهاب عطوة، مدير نيابة أول المنصورة، بحبس 7 من الشباب المتهمين بالتحرش الجماعى بفتاتين بشارع المشاية بمدينة المنصورة، وذلك أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية، وقررت النيابة حبسهم بعد ورود تحريات المباحث حول الواقعة، وأكدت تورط المتهمين بعملية التحرش، بعد الكشف على مقاطع الفيديو عقب تفريغ كاميرات المحلات والشارع التى رصدت الواقعة والاشخاص المتهمين فيه.

طالب طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع البرلمانية فى مجلس النواب الليبى، بتوجيه تهمة "الخيانة العظمى" لرئيس المجلس الرئاسى الليبيى، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى يعقدها مجلس النواب الليبى، لمناقشة التدخل العسكرى التركى السافر صباح اليوم السبت والتأكيد على رفض الاتفاقية البحرية الموقعة مع دولة تركيا.

استمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم المجتمع المدنى وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة لتقديم الدعم الطبى للمواطنيين خاصة فى المناطق النائية، فتحت المنطقة الغربية العسكرية أبواب مستشفياتها العسكرية أمام المواطنين فى نطاق المسئولية على الاتجاة الاستراتيجى الغربى فى كل من سيوة والسلوم ومطروح وبرانى ، كما حرصت وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات الطبية المدنية المختلفة على الوصول للتجمعات القبلية فى أماكن تواجدهم وتقديم الخدمة الطبية بالمجان لأكثر من (11086) حالة مرضية فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة.

قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بجولة لتفقد موقف تنفيذ الأعمال بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والأحياء السكنية، ومنطقة الحديقة المركزية، وحى المال والأعمال، فضلًا عن منطقة الأبراج، ورافقه فى الجولة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد كبير من المسئولين.