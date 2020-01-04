شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قرارات من العنانى لتنشيط حركة السياحة الثقافية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد السياحة الثقافية من أهم الانماط السياحية فى مصر، حيث الآثار الفرعونية التى تميزها عن بقية المقاصد السياحية عالميا، ولذلك تولى وزارة السياحة والآثار اهتماما بالغا بتنمية هذا النمط السياحى، ومن أجل ذلك اتخذ الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار عددا من القرارات من شأنها تنشيط حركة السياحة الثقافية وتشجيع برامج السياحة الثقافية وزيادة أعداد الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف.

وتضمنت قرارات العنانى التالي..

1 - تخفيض بنسبة 50% من أسعار تذاكر الأجانب الكاملة و ذلك بالمناطق و المتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا و الأقصر و أسوان، ويأتى هذا القرار لدعم و تشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد خلال فترة الصيف حيث تقل أعداد الزائرين بها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، حيث سيدفع جميع السائحين الأجانب سعر موحد وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب والذي يمثل50% من سعر التذكرة الكاملة.

2- فتح منفذ بيع فرعي جديد للتذاكر المجمعة للمواقع و المتاحف الأثرية بمتحف آثار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع القادمة، مما سيعمل علي تيسير عملية شراء التذاكر علي الشركات السياحة.

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3- البدء في عملية التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحة و الآثار مما يتيح خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف و المواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت و تطبيقات الهاتف المحمول مما يساعد علي تسهيل عملية الحجز و تقليل طوابير الانتظار علي شباك حجز التذاكر بالمتاحف و المناطق الأثرية. كما سيتم أيضا بيع المستنسخات والكتب الاثرية و السياحة من خلال تلك التطبيقات.

و قد جاءت هذه القرارات في إطار سعي القيادة السياسية لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، الذى يُعد من أهم محفزات النهوض بالقطاع السياحي و خدمات الزائرين بالمواقع الأثرية و المتاحف و النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.