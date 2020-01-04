شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يطالب "الأعلى للإعلام " بالتشويش على القنوات الإباحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ، عدد من الإقتراحات من قبل الجمهور عبر " الواتس اب " الخاص بالمجلس جاء من بينها أن مواطن يطلب التشويش على القنوات الإباحية الدولية ، فيما طالب مواطن بافتتاح قناة تليفزيونية للنهوض بالصناعة المصرية .

كما تضمنت الرسائل شكوى من مواطنة لوجود أخطاء كثيرة فى الإعلانات التليفزيونية وأن المجلس لم يتخذ أى إجراءات و شكوى ضد إحدى الفضائيات لعرض برنامج يعرض الدجل والشعوذة والسحر ومواطن يشكو من انتشار شائعة الالتهاب السحائى ويطالب بالإذاعة فى الإعلام المصرى بنفى هذا المرض ومواطن أخر يشكو من أنه كان يريد عمل مداخلة مع أحد الإعلاميين و انتظر ساعة دون رد .

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وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ،أصدر تقريره عن تحليل اتجاهات شكاوى الجمهور، جاء فيه أن المجلس فتح بعد أيام من تشكيله فى أبريل 2017 قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لمعرفة رأى المشاهدين والقراء فيما يتم بثه ونشره من محتوى إعلامى، حيث خصص المجلس رقم واتس آب وأعلنه للجمهور، وتم تشكيل فريق مسئول عنه، حيث يتم تلقى الرسائل وتقوم اللجنة بفحصها والتحقيق فيما يعتبر شكوى منها أو مناقشة الآراء والمقترحات التى تحتويها ويقوم فريق العمل بعمل مضمون لاتجاهات آراء الجمهور والاستفادة بها فى تقييم العمل الإعلامى فى إعداد التقارير الصادرة عن المجلس.

وأضاف المجلس فى تقريره أن من عينة آراء الجمهور، مواطن يشكو من النصب باسم القروض الميسرة فى الفضائيات التى تبث من الخارج ومواطن يشكو جريدة المصرى اليوم لرفضها نشر مقال له بعنوان إنجازات الرئيس السيسى، وشكوى ضد قناة فضائية تبث أفلام من نوعيات معينة مثل فيلم "عندما يقع الإنسان فى مستنقع الأفكار" وبه إسقاطات كثيرة، ومواطن يشكو من انتشار شائعة الالتهاب السحائى ويطالب بالإذاعة فى الإعلام المصرى بنفى هذا المرض، ومواطن يشكو 5 قنوات لعدم الرد على الآراء التى قد تهدم البلد والفيديوهات التى تحرض ضد مصر، ومواطن يشكو من عدم وجود قنوات إخبارية متخصصة للرد على مزاعم الإخوان باستثناءcbc إكسترا، ومواطن يشكو عدم الاهتمام بأصحاب الهمم والقدرات الخاصة فى الإعلام، ومواطن يشكو قنوات "المولد وشعبيات والتت والمصراوية" لإفساد الذوق العام ونشر الرذيلة، ومواطن يشكو قناة فرانس 24 لنشر أخبار كاذبة عبر مراسلها فى القاهرة بزعم وجود مظاهرات بميدان التحرير، ومواطن يطلب التشويش على القنوات الإباحية الدولية ويطالب بافتتاح قناة تليفزيونية "مصر الصناعية " للنهوض بالصناعة المصرية، وآخر يقترح إنشاء قناة تليفزيونية للاستثمار لتوفر جميع البيانات ودراسات الجدوى للمشروعات، وسيدة تقترح عمل قناة فضائية لاكتشاف التلاميذ الموهبين، ومواطن يقترح عمل برامج توعية مرئية ومسموعة لنشر الوعى والأخلاق.