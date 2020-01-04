شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إيقاف أعمال بناء مخالف ورفع إشغالات بالبساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين، أعمال النظافة بنفق السور الأثرى بمنطقة بير أم سلطان وشارع الميثاق أمام مساكن الاوقاف بمنطقة بير ام سلطان وشارع الأربعين ارض الخلواتى وشارع الجزائر وشارع الشركة الكويتية المعادى الجديدة، وذلك ضمن خطة الحى لرفع مستوى النظافة بشوارع الحى وتحسين الخدمة، كما شن الحى حملة شملت رفع وإزالة الإشغالات من أمام مدارس "مدرسة الشيماء الابتدائية بالشطر السابع المعادى الجديدة ومدرسة الشيماء الثانوية بشارع مكة المكرمة بمساكن الشركة السعودية المعادي الجديدة".

وواصل حى البساتين حملاته اليومية لرفع السيارات المتهالكة والقديمة فى نطاق الحى نفاذا للتعليمات المشددة التي أصدرها اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، كما تابع رئيس الحى استعدادات الحى لسقوط الأمطار، وذلك من خلال المرور على أماكن وجود الشفاطات والتأكد من تواجدها فى أماكن تجمعات المياه بنطاق الحى، كذلك المرور على فرقة تطهير بالوعات الأمطار بشارع النصر مع شارع اللاسلكى ونفق العرائس بمنطقة المعادى الجديدة ونفق كارفور أسفل الطريق الدائرى.

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وفى السياق أكد اللواء محمود ضياء أنه تم ايقاف أعمال مخالفة "تحويل من سكنى لتجاري بالعمارة رقم 15/1 عمارات الشركة السعودية بالمعادى الجديدة وتم إزالة الأعمال فى المهد وتم إبلاغ مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم رفع وإزالة كشك مخالف من مساكن اطلس بالجزيرة الوسطى، ورفع وإزالة الإشغالات بشارع البحث الجنائى وميدان صقر قريش وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى.

وأضاف أنه تم رفع الإشغالات التى تعوق سير المارة والسيارات بطريق الأوتوستراد واسفل كوبرى المشاة بصقر قريش وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى، كما تم ايقاف أعمال بناء مخالف بشارع السويس من شارع محمد نور الدين وتم إبلاغ مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .