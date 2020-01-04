نشرة الحوادث المسائية.. تأييد عقوبة التهرب من الضرائب و قطار يدهس طالبة في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

المحكمة الدستورية تقضي بدستورية عقوبة التهرب من الضرائب

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بدستورية عقوبة إخفاء جزء من النشاط الخاضع للضريبة.

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للبيطريين وخريجي "العلوم".. الدستورية تبطل عدم شمولهم بـ"حوافز المناطق النائية"

قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية نصي الفقرتين الأولى والثانية من المادة 12 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

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الدستورية تبطل سُلطة "الوزير" في حل الجمعيات التعاونية الزراعية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية المادة 68 من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980.

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الدستورية: زيادة معاشات الوزراء ونوابهم الأخيرة لا تنطبق على أعضاء الهيئات القضائية

أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، لزوم استمرار معاملة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ممن شغلوا درجة (نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس محكمة الاستئناف، ونائب رئيس محكمة الاستئناف) والدرجات المناظرة لها، وغيرهم من ذوي المناصب التي تعامل معاملة الوزير أو نائب الوزير دون أن تشغل فعليًّا هذا المنصب، بالأسس والقواعد ذاتها التي كانوا يعاملوا بها في ظل المادة (31) من قانون التأمينات الاجتماعية، قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2018.

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26 يناير.. إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"أحداث 15 مايو"

حددت محكمة استئناف القاهرة، 26 يناير المقبل، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين بتهمة الاشتراك في أحداث عنف منطقة 15 مايو.

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29 يناير.. إعادة محاكمة متهمين اثنين في "خلية المعصرة"

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 29 يناير أولي جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية المعصرة" لاتهامهما بإثارة العنف وحيازة سلاح ومفرقعات.

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الداخلية تنجح في إتمام الصلح بين عائلتين ببني سويف

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة الواسطى.

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تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية "أحداث عنف طلعت حرب" لـ1 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم حسن نصر لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتظاهر في أحداث طلعت حرب التي وقعت في 22 يناير 2015، لجلسة 1 فبراير؛ لسماع الشهود.

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14 مارس.. الحكم دعوى في إلزام الحكومة بتنفيذ وثيقة مبادئ سد النهضة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز دعوى تنفيذ بنود وثيقة سد النهضة، للحكم بجلسة 14 مارس المقبل.

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الجنايات تقضي بالسجن 3 سنوات لمتهم بقضية "اقتحام قسم مدينة نصر"

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، المتهم هشام عابدين بالسجن المشدد 3 سنوات، في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول، مدينة نصر".

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في طريقها للامتحان.. قطار يدهس طالبة في العياط

لقيت طالبة مصرعها، بعدما صدمها قطار بمركز العياط جنوب الجيزة.

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الإدارية العليا تؤجل حكم حظر هدم الكنائس لجلسة 11 إبريل

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة، مد أجل الحكم في الطعن على قرار الحكومة المصرية بحظر هدم كنيسة رشيد، المؤيد بحكم القضاء الإداري بالإسكندرية، لجلسة 11 إبريل القادم، لاطلاع هيئه الأوقاف القبطية.

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وزير الداخلية يُصرح بزيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون

قرر محمود توفيق وزير الداخلية، منح جميع السجناء زيارة استثنائية واحدة فقط اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 8/1/2020 حتى يوم الخميس الموافق 23/1/2020 على ألا تُحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2020.

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