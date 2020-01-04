​نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع امتحانات الدراسات الإسلامية والتربية الرياضية بنات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، لجان امتحانات كليتي الدراسات الإسلامية والعربية والتربية الرياضية للبنات بالقليوبية، للوقوف على انضباط سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي انطلقت اليوم السبت.

وتابع الأمير، سير الامتحانات واطمأن على الطالبات، وتأكد من توفير كافة وسائل الراحة لهن، مشيدًا بالمستوى الذي وجده وبجهود الدكتورة نادية الصاوي، عميد كلية التربية الرياضية، في تطوير الكلية وجهود الدكتور محمود إسماعيل الهاشمي، رئيس الكنترول في توفير مناخ مناسب للطالبات لأداء الامتحانات.

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وتابع الأمير سير أعمال الامتحانات في الفترتين الصباحية والمسائية، كما اطمأن على الطالبات للوقوف على أية شكاوى أو معوقات تتعلق بالأسئلة أو الامتحانات بصفة عامة.

واجتمع الأمير بعد انتهاء امتحانات الفترة المسائية مع عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقليوبية، للوقوف على سير العمل بالكلية علميًا وإداريًا، واستمع إلى الهيئة المعاونة وحثهن على بذل الجهد للنهوض بكلياتهن والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجامعة لضبط ورفع مستوى الأداء لاسيما خلال أيام الامتحانات.

وشدد نائب رئيس الجامعة على الالتزام بتعليمات ولوائح الجامعة، مؤكدًا أن مصالح الطالبات وتوفير المناخ المناسب لهم خلال الدراسة أو الامتحانات هو الشغل الشاغل لقيادات مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.​