محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد بالإضافة إلى سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحري.
وبالنسبة للرياح، فإنها تكون نشطة على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 09 17
شبين الكوم 08 18
طنطا 08 17
دمنهور 09 17
الإسكندرية 10 17
بلطيم 10 17
مطروح 08 16
السلوم 09 15
سيوة 02 16
بورسعيد 10 17
دمياط 10 17
الزقازيق 09 16
الاسماعيلية 09 18
السويس 10 16
العريش 08 17
رفح 08 16
رأس سدر 13 16
نخل 05 16
نويبع 14 16
طابا 10 14
كاترين 00 11
الطور 09 18
شرم الشيخ 13 19
الغردقة 09 19
مرسى علم 10 17
الفيوم 08 16
بنى سويف 07 16
المنيا 06 17
أسيوط 05 17
سوهاج 06 17
قنا 06 18
الأقصر 07 18
أسوان 07 18
أبوسمبل 08 17
الوادى الجديد 07 17
شلاتين 16 21
ابو رماد 15 22
حلايب 16 19
رأس حدربة 17 20
كانت هذه تفاصيل خبر شديد البرودة وأمطار ورياح.. بيان من الأرصاد عن طقس الأحد 5 يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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