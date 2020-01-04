​"حماة الوطن": ندعم القيادة السياسية في قراراتها لحماية الأمن القومي المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أكد اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، ونائب رئيس الحزب، الدعم الكامل والمساندة للقيادة السياسية في مواقفها وقراراتها لحماية مصالح الأمن القومي المصري، خاصة عقب موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

جاء ذلك في تصريحات له، اليوم السبت، التي قال فيها إن خطوة البرلمان التركي تعد انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، محذرًا من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا، خاصة أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبًا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وتركيا تتحمّل مسئولية ذلك كاملة.

وطالب "أبو المجد" المجتمع الدولي، للقيام بمهامه، حفاظًا على وحدة وكيان وتماسك الدولة الليبية، والوقوف في وجه الإرهاب وداعميه.