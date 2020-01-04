مليار و306 ملايين جنيه إجمالي الضرائب والرسوم بجمارك السخنة ديسمبر 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت الإدارة العامة لجمارك السخنة، برئاسة محمود عبدالنعيم، الإفراج الجمركي خلال شهر ديسمبر 2019 عن مشمول 4566 شهادة جمركية وارد نهائي بإجمالي 11518 حاوية، كان أغلبها بضائع واردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع (مكونات تكييف - ثلاجات -مراوح - أقمشة - أخشاب - خيوط) وإكسسوار حريمي وقطع غيار أجهزة كهربائية وأجزاءها، وإكسسوار التليفون المحمول ولعب الأطفال.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة 409 ملايين و91 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالي 897 مليون و612 ألف جنيه.

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كما بلغ عدد الشهادات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السخنة خلال شهر ديسمبر 2019، 1248 شهادة بعدد حاويات 14800 بقيمة إجمالية مليار و217 مليون و176 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 7 ملايين جنيه.

وكانت أغلب الأصناف المصدرة عبارة عن (دريس برسيم - رخام-رمال- فوسفات- فايبر جلاس).

وبذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة في جمارك السخنة، خلال شهر ديسمبر 2019 حوالي مليار و306 ملايين و704 آلاف جنيه.​