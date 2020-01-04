وزير الطيران المدني ونائبه يتفقدان الحركة الجوية بمطار شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد: أجرى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، ونائبه الطيار منتصر مناع، السبت، جولة تفقدية موسعة لمطار شرم الشيخ الدولي؛ للاطمئنان على الحركة الجوية وانتظام الرحلات وانسيابية الحركة داخل صالات السفر والوصول الداخلية والدولية. تفقد الوزير صالات السفر والوصول بالمطار وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب والأسواق الحرة واستراحات الخدمة المميزة وبرج المراقبة الجوية، كما تفقد جميع الاجراءات الامنية داخل المطار، بالإضافة إلى الأسوار الخارجية وكاميرات المراقبة وبوابات الدخول والخروج. ووجه "منار" بضرورة تقديم أفضل الخدمات للمسافرين وتلبية كافة احتياجاتهم وكذلك تقديم التسهيلات اللازمة لراحة الركاب والعمل على إنهاء إجراءت ووصولهم بسهولة ويسر وبخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة. أشاد الوزير -بحسب بيان اليوم- بالجهود المبذولة من جميع العاملين والتنسيق والتعاون المستمر بين جميع الجهات العاملة بالمطار، وحث الجميع على بذل المزيد من الجهد لإظهار مطار شرم الشيخ الدولي بالشكل اللائق أمام ضيوف مصر.

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