تحذير وطمأنة.. خبراء: 3 رسائل من التدريب العسكري بالبحر المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

عدة رسائل حملها التدريب الذي نفذته القوات البحرية المصرية في البحر المتوسط اليوم السبت، من بينها؛ القدرة على الردع المعنوي، وإظهار القدرة في حماية المصالح الاقتصادية المصرية، حسبما تحدث خبراء عسكريون.

كانت القوات المسلحة أعلنت تنفيذ عملية برمائية كاملة، اليوم، باشتراك حاملة المروحيات جمال عبدالناصر ومجموعتها القتالية، والتي شملت الفرقاطات طراز (جو ويند) وطراز (بيري) ولنشات صواريخ طراز (سليمان عزت)، إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز (209) وعدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

تميز التدريب بالتنوع في أساليب القتال مع استخدام جميع عناصر العملية البرمائية، سواء من حيث التخطيط والتنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة، والذي عكس بصورة واضحة إمكانيات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، في الإشراف والقيادة والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المعقدة على المستوى الاستراتيجيي والتعبوي والتكتيكي، والذي يتطلب تنسيقات على كافة المستويات.

قال اللواء سمير فرج، رئيس الشؤون المعنوية الأسبق، إن التدريب الذي نفذته القوات البحرية، في مياه البحر المتوسط، حمّل عدة رسائل مهمة، على رأسها التأكيد على قدرتنا على الردع المعنوي، وإظهار قدرة القوات المسلحة المصرية، في حماية مصادر الطاقة والثروة المصرية في البحر المتوسط.

وأضاف لمصراوي، أن التدريب حمل رسالة أخرى، بأن القوات البحرية على أتم استعداد لتنفيذ أي تكليف قد يوجه لها من القيادة السياسية.

وفيما يخص حضور رئيس الأركان، تدريب القوات البحرية اليوم، قال فرج إن حضور رئيس الأركان، كان للوقوف على مدى جاهزية القوات، ودعمها في أي احتياجات قد تطلبها لأي مهمة مستقبلية لها.

وفي ذات السياق، أشار اللواء أحمد يوسف عبدالنبي، مستشار أكادمية ناصر العسكرية، إلى أن التدريبات البحرية تأتي في إطار بعض الأعمال التصعيدية التي تقوم بها بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن مصر لديها مصالح اقتصادية في تلك المنطقة.

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أوضح "عبدالنبي" لمصراوي، أن مصر بهذا التدريب ترسل رسالة واضحة بقدرتها على حماية أمنها القومي، خصوصًا خطوط الغاز بالمنطقة الاقتصادية، كما يأتي للتأكيد على قدرتنا على حماية السواحل المصرية وتنفيذ عمليات نوعية تتعامل على أي تهديد يمس أمنها القومي.

وهذا ما ذهب إليه اللواء محمد الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، بأن هذا التدريب يؤكد جاهزية القوات المسلحة ومن بينها القوات البحرية لتنفيذ أي مهام يتم تكليفها بها حتى إذا كانت عملية إبرار بحري باشتراك تلك الأفرع المختلفة.

الرسالة الثانية من هذا التدريب -وفق الألفي- أن القاهرة لا تتهاون في وجود أي تهديد لأمنها القومي، أو حرية الملاحة في المياه الإقليمية، خاصة بالنظر إلى "الاتفاقية المشبوهة" التي وقعتها الحكومة التركية مع فائز السراج، والتي بموجبها تعتزم أنقرة إرسال قوات عسكرية إلى طرابلس.

وفي رأي الخبير العسكري، فإن الرسالة الثالثة من هذا التدريب كونه رسالة طمأنة للشعب المصري بمدى استبعاب مصر للأسلحة الجديدة التي حصلت عليها مؤخرًا، وأننا قادرون على حماية حدودنا لكل من تسول له نفسه الاقتراب منها.

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