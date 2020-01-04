الأوقاف: قدمنا مقترحًا للسيسي بمشاركة الأحزاب في تجديد الخطاب الديني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إنه سعيد بمقابلة قامات وطنية كالنائب عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس حزب "مستقبل وطن".

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي ينظمها حزب "مستقبل وطن" اليوم السبت، برئاسة المهندس أشرف رشاد، تحت عنوان "دور الخطاب الديني الوسطي في بناء الشخصية".

وتابع جمعة: "نحن الآن بين ثقافة النور والظلام، ما يؤدي لدور مهم جدًا للأحزاب السياسية للتعريف بثقافة النور"، مضيفًا أن الوزارة قدمت مقترحًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، لمشاركة الأحزاب في حوار تجديد الخطاب الديني.

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وأضاف: "شرفت بتوجيه الرئيس السيسي لي بإعداد مؤتمر الشأن العام، وطالبت بعدها بأكثر من لقاء من خلال ثقافة اللقاءات المفتوحة"، موضحًا أن ثقافة المجالس ليست قديمة على مصر، بل كانت موجودة منذ العصر الأموي، وأف عليها سيدات منهن السيدة سكينة بنت الإمام الحسين.

وفي حديثه عن نظام الحكم وإدارة النبي صلى الله عليه وسلم لشئون الدولة، قال وزير الأوقاف: "كان يوجد قضايا النقاش فيها يشبه الحديث والقلق"، مضيفًا: "الفهم الصحيح للأديان أن تكون جزء من الحل لا المشكلة فهي جاءت لإسعاد الناس".

وتابع: "الجماعات المتطرفة وضعت الناس في خسارات متفرقة، إما أن تكون مع الدين أو الدنيا، فالحقيقة ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا، فهم نقلوا خلافهم مع الأنظمة، إلى الخلاف مع الوطن ذاته، باستخدام سلاح الحكام ضد الدين وضد الوطن، رغم أن مصالح الأوطان جزء لا يتحزأ من الدين".

وتعقد الندوة في مقر الحزب الرئيسي لمستقبل وطن بالتجمع الخامس، بمشاركة المهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، النائب عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، ورئيس ائتلاف دعم مصر، واللواء يحيي عيسوي، أمين لجنة شئون العلاقات الحكومية، والمستشار أحمد فوزي، عضو الأمانة العامة للحزب، وعدد من قيادات الحزب ووزارة الأوقاف.​