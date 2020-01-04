أخبار مصر | لمدة يومين.. التعليم تسمح للمدارس الثانوية بتعديل التخصص واللغة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمدة يومين.. التعليم تسمح للمدارس الثانوية بتعديل التخصص واللغة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه حرصًا من الوزارة على مصلحة الطلاب فقد تم الإتاحة لمدارس الثانوي بتعديل التخصص واللغة لمدة يومين.

وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمي علي الانترنت أنه تم إتاحة التعديل التخصصات واللغة الأولى والثاني طبقا للوضع الحالي للتقدم لاختبارات يناير ٢٠٢٠ وذلك بدون التوجه للمديرية التعليمية وسوف يكون هذا التعديل الكترونيا متاح حتي غدا الأحد الموافق ٥ يناير .

وتأتي هذه الخطوة من وزارة التربية والتعليم كفرصة ثانية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي الذين لم يتمكنون من تعديل التخصص واللغة وسوف تبدأ الامتحانات الخاصة بهم ١١ يناير الجاري.