أخبار مصر | وزير الطيران المدني ونائبه يتفقدان مطار شرم الشيخ الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران المدني ونائبه يتفقدان مطار شرم الشيخ الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الطيار محمد منار وزير الطيران ونائبه الطيار منتصر مناع، اليوم، بجولة تفقدية موسعة لمطار شرم الشيخ الدولى للاطمئنان على الحركة الجوية وانتظام الرحلات وانسيابية الحركة داخل صالات السفر والوصول الداخلية والدولية خاصة فى ظل انتعاش الحركة السياحية التى يشهدها مطار شرم الشيخ خلال فترة أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة والموسم الشتوي وأجازات نصف العام، رافقهما خلال الجولة اللواء صادق الشورى مدير مطار شرم الشيخ الدولى.

وخلال الجولة تفقد الوزير ونائبه صالات السفر والوصول بالمطار وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب والأسواق الحرة واستراحات الخدمة المميزة وبرج المراقبة الجوية، كما تفقدا جميع الإجراءات الأمنية داخل المطار بالإضافة إلي الأسوار الخارجية وكاميرات المراقبة وبوابات الدخول والخروج، ووجه بضرورة تقديم أفضل الخدمات للمسافرين وتلبية كافة احتياجاتهم وكذا تقديم التسهيلات اللازمة لراحة الركاب والعمل علي إنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر وبخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وفى نهاية الجولة أشاد الوزير، بالجهود المبذولة من جميع العاملين والتنسيق والتعاون المستمر بين جميع الجهات العاملة بالمطار، وحث الجميع على بذل المزيد من الجهد لإظهار مطار شرم الشيخ الدولى بالشكل اللائق أمام ضيوف مصر، مؤكدا أن وزارة الطيران المدني لا تدخر جهدا لدعم وتنشيط للسياحة الوافدة إلي مصر وخاصة إلى مناطق الجذب السياحي ومن أهمها مدينة شرم الشيخ.