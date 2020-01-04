أخبار مصر | برلماني لوزير الأوقاف: أين دور الأزهر في تجديد الخطاب الديني؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني لوزير الأوقاف: أين دور الأزهر في تجديد الخطاب الديني؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال ندوة حزب مستقبل وطن المنعقدة بالمقر الرئيسي للحزب، بالتجمع الخامس، اليوم السبت، قائلا أين دور الأزهر والمؤسسات الدينية في تجديد الخطاب الديني؟.

وقال المغازي خلال ورشة العمل التي نظمها مستقبل وطن بعنوان "دور الخطاب الديني الوسطي في بناء الشخصية": نتحدث منذ سنوات عن ضرورة تجديد الخطاب الدينى، ونتيجة لما شاهدته مصر منذ أحداث ٢٠١١ والمجتمع ينظر إلي الدين نظرة عدم القناعة فيما يتحدث فيه الفقهاء ورجال الدين، وهذا أوصلنا إلي أنا أصبحنا نعيش في حاله من الانحلال الخلقي؟.

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وتابع وكيل اللجنة، نريد أن نفقه الشباب بتعاليم دينهم الحقيقي، سواء من خلال الأحزاب أو العلماء والأئمة الموجودين في المساجد خاصة في المناطق الريفية، مؤكدا أن الخطب التي يتم إلقائها علي المواطنين أصبحت خطب تقليدية، مطالبا أن يكون هناك دور حقيقي لمؤسسات الدينية في تجديد الخطاب الديني.

ورد وزير الأوقاف، أن هناك توجه عام لمؤسسات الدولة المصرية بتجديد الخطاب الديني ولا تراجع عن هذه المتطلبات بأي شكل من الأشكال.

كما أكد الدكتور مختار جمعة، أننا نساهم في مواكبة تطورات مواقع التواصل الاجتماعي، ولنا استيراتيجية واضحة بنشر مفاهيم تجديد الخطاب الديني بأساليب مبسطة ونجحت فعليا والدليل على هذا في أن يكون هناك أكثر من ٢٣ مليون شخص يقوم بزيارة الموقع الرسمي للوزارة، مشيرا إلي أننا نبث صلاة الجمعة بترجمة لأكتر من ١٨ لغة.