أخبار مصر | برلماني: تجديد الخطاب الديني قضية مُلحة يجب مواجهتها بالحب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: تجديد الخطاب الديني قضية مُلحة يجب مواجهتها بالحب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، له جهود عددية في عدةة مجالات، على رأسها تجديد الخطاب الديني.

وأضاف خلال ورشة عمل حزب مستقبل وطن، التي ينظمها بعنوان "دور الخطاب الديني الوسطي في بناء الشخصية"، بالمقر الرئيسي، اليوم السبت، أن هناك قواعد علمية متفق عليها وهي أن كل يأخذ منه ويرد إلا الرسول والدين بحر لا ساحل له، مؤكدا أن كل الأديان تستجيب لكل وقت وزمان للتجديد، مشيرا إلي أن تجديد الخطاب الديني قضية ملحة يجب مواجهتها بكل الحب.

وشارك في الورشة، المهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، ورئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، وجابر طايع، وكيل أول وزارة الأوقاف، وعدد من قيادات الحزب ووزارة الأوقاف .