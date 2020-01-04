مصر | تركت المنزل عدة أيام.. عامل يعذب ابنته حتى الموت في حلوان

أقدم عامل ونجله فى منطقة حلوان، على تعذيب ابنته حتى الموت، بسبب تعودها على ترك المنزل.

تلقى العميد علاء جودة، مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى حلوان العام، مفادها "استقبال جثة الطالبة "ا. م"، 17 سنة، ومقيمة بمنطقة كفر العلو، دائرة القسم، مصابة بجروح وكدمات في أماكن متفرقة من الجسد، كما تبين وجود آثار تعذيب.

وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد الضحية وشقيقها، بسبب تغيبها عن المنزل لعدة أيام دون علمهما، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين، وجار التحقيق معهما حول ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.