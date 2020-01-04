مصر | تجديد حبس خالد داود والصحفية سولافة مجدي في قضية الصفافير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس خالد داود والصحفية سولافة مجدي في قضية الصفافير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، تجديد حبس الصحفية سولافة مجدي والناشط السياسي خالد داود ومحمد سمير.

وذلك لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بقضية الصفافير والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.