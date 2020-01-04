مصر | حبس خادمة ٤ أيام لسرقتها مصوغات ذهبية في الشروق

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أمرت نيابة الشروق، حبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتها مصوغات ذهبية من شقة مخدومتها بالشروق.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة "ندي" 23 عاما خادمة وأقرت المتهمة بسرقتها لمصوغات ذهبية من شقة مخدومتها بغرض بيعها والانفاق منها على أسرتها نظرا لحالتهم المادية الصعبة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا من مني موظفة تفيد بسرقة مصوغاتها الذهبية، وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود آثار عنف على مداخل ومخارج الشقة وبإجراء التحريات تبين قيام الخادمة بسرقتها بغرض بيعها والإنفاق على أسرتها، وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.