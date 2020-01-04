شكرا لقرائتكم خبر عن عروض فنية وكوميدية لدعم المرضى بـ«أورام الأقصر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، السبت، فعاليات المبادرة المميزة لإضفاء أجواء من البهجة والسعادة في قلوب المرضى وهى «ارسم ضحكة»، والتى تم تدشينها خلال الفترة الماضية بهدف رسم الضحكة على وجوه مرضى السرطان بالمستشفى من خلال فقرات فنية وكوميدية يقدمها بعض فنانى الصعيد.
وضمن تلك المبادرة قرر الفنان الأقصرى الساخر حمدى الغبرى الشهير بـ«الحاج الضوى» الاحتفال بين مرضى السرطان بالمستشفى وذويهم على طريقته الخاصة، حيث زار المستشفى برفقة أعضاء فرقته الفنية المبهجة، وقدموا إسكتشات كوميدية للمرضى ومرافقيهم داخل المستشفى، وسط تفاعل كبير من الأهالى والمرضى.
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