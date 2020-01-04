شكرا لقرائتكم خبر عن 1.3 مليار جنيه إجمالي إيرادات جمارك العين السخنة خلال ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك العين السخنة خلال ديسمبر الماضي حوالي مليار و306 ملايين و704 آلاف جنيه. وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، السبت، إن الإدارة العامة لجمارك السخنة أفرجت عن مشمول 4566 شهادة جمركية وارد نهائي بإجمالي 11518 حاوية. Advertisements أضاف أن أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع «مكونات تكييف وثلاجات ومراوح وأقمشة وأخشاب وخيوط» وقطع غيار أجهزة كهربائية وإكسسوارات الهاتف المحمول ولعب الأطفال. وأشار إلى أن عدد الشهادات الجمركية التي تم تصدير مشمولها خلال ديسمبر تُقدَّر بنحو 1248 شهادة بعدد 14800 حاوية بقيمة إجمالية بلغت مليارا و217 مليونا و176 ألف جنيه. وأوضح أن أغلب الأصناف المصدرة عبارة عن «دريس برسيم ورخام ورمال وفوسفات وفايبر جلاس».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 1.3 مليار جنيه إجمالي إيرادات جمارك العين السخنة خلال ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.