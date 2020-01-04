شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية» تتسلم 41 ألف «تابلت».. وتطالب أولياء الأمور بسداد «البوليصة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن المديرية استلمت 41 ألف جهاز حاسب لوحى «تابلت»، مساء السبت، تمهيدا لتوزيعها على الإدارات الفرعية لتسليمها للطلاب.

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أوضح «الديب»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن مدارس الثانوى العام والخاص في المحافظة 222 مدرسة، مشيرًا إلى تسليم الأجهزة للطلاب وفق الإجراءات المتبعة، ومنها سداد بوصلية تأمين بمبلغ 100 جنيه في مكاتب البريد، وإقرار ولى الأمر.

وأضاف أن إجمالي الأجهزة 41 ألف تابلت «حصة الإسكندرية للطلاب ومعلمي المواد الدراسية الأساسية»، الواردة بالقرار الوزاري 344 لعام 2018 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الأول الثانوي ومديرو ووكلاء المدارس وأخصائي التطوير التكنولوجي ومسؤولو تشغيل غرفة It والشبكات الداخلية بالمدارس.

وشدد على أولياء الأمور بسرعة سداد بوليصة التأمين في مكاتب البريد حتى يتسنى للطلاب تسلم الأجهزة.