شكرا لقرائتكم خبر عن الكنائس تتزين لاستقبال أعياد الميلاد وسط إجراءات أمنية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المحافظات استعداداتها للاحتفال بأعياد الميلاد، وتم تشديد الإجراءات الأمنية في محيط الكنائس، وحرص عدد من المحافظين والمسؤولين التنفيذيين على تقديم التهنئة للأقباط.

في المنيا، تزينت الكنائس والمطرانيات لاستقبال المصلين خلال قداس واحتفالات عيد الميلاد المجيد، فيما نفذت مديرية الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة، خطة لتأمين الاحتفالات شملت تواجد فرق أمنية بمحيط المطرانيات والكنائس ومناطق الاحتفالات.

وقرر المحافظ اللواء أسامة القاضى، فتح الحدائق والمتنزهات بالمجان لاستقبال المحتفلين بالعيد، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الاحتفالات ورصد أي شكاوى للمواطنين، فيما قاد محمد السيد، رئيس مركز ومدينة المنيا، حملة لنظافة الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات.

في الأقصر، توجه المحافظ، المستشار مصطفى ألهم، يرافقه محمد عبدالقادر، نائب المحافظ، واللواء الدكتور عماد أبوالعزايم السكرتير المساعد، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، ومسؤول المشروعات، والقيادات الأمنية بمركز ومدينة أرمنت، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، إلى مطرانية مار جرجس بأرمنت الوابورات، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وكان في استقبالهم الأنبا يواقيم، أسقف عام إسنا وأرمنت، والقمص هدرا راعى الكنيسة، وعدد من كهنة الإيبارشية.

وفى قنا، انتهت مديرية الأمن من الاستعدادات الخاصة بتأمين مختلف المنشآت والمصالح والكنائس والأديرة خلال الاحتفال بعيد الميلاد بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

Advertisements

وأعلن اللواء شريف عبدالحميد، مدير الأمن، انتهاء وضع الخطط الأمنية الخاصة بتأمين الكنائس والأديرة بالمحافظة، موضحا أنه تم وضع بوابات إلكترونية بمداخل الكنائس للكشف على المعادن، إضافة إلى وضع الحواجز الحديدية بمحيط الكنائس وفقا للحرم المخصص لها ومنع السيارات من الوقوف بها، إضافة إلى الدفع بقوات التدخل السريع والدوريات الأمنية الثابتة أو المتحركة، إضافة إلى التمركزات أمام الكنائس والأديرة مع نشر دوريات لسيارات النجدة للتحرك في حالة الطوارئ، كما تم التنبيه على القيادات الأمنية بضرورة التنسيق مع الأمن الإدارى للكنائس والإبلاغ عن أي مشتبه به، مؤكدا أن القوات المسلحة تشارك مع الأجهزة الأمنية في تأمين الاحتفالات إضافة إلى نشر الأقوال الأمنية بالطريق الصحراوى الشرقى والغربى.

في الشرقية، تابع المحافظ الدكتور ممدوح غراب، استعدادات القطاعات الخدمية، للاحتفال بأعياد الميلاد على مستوى المديريات، والمدن والمراكز بالمحافظة، مؤكداً التنسيق والتعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن، لتنفيذ الخطة التي تم وضعها لتأمين الكنائس بنطاق المحافظة.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع الإشغالات بالمناطق المحيطة بالكنائس، والحدائق العامة والميادين الرئيسية التي تعوق حركة المواطنين، فضلا عن استمرار التواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات الخدمية على مدار الساعة، لتلقى أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين والعمل على حلها فوراً.

في سياق مواز، أعلنت مصادر كنسية أن الكنيسة ستقوم بتوزيع دعوات عيد الميلاد لحضور قداس العيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، مساء اليوم، وأشار المصدر إلى أن تأخير الدعوات يرجع لبعض الإجراءات الأمنية، مضيفا أن هناك أكثر من 7 آلاف دعوة تمت طباعتها لجميع أطياف الشعب المصرى، مشيرا إلى أن القداس سيبدأ في السابعة مساء الاثنين وسيتم نقل بعض المصلين في أتوبيسات لمن يرغب منهم في الحضور، ويترأس البابا تواضروس القداس، ويلقى عظة عن معانى ميلاد السيد المسيح.

وانتدب البابا عددا من الكهنة لإقامة القداسات في الكنائس القبطية في المهجر وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا، حرصا من البابا، حسب المصدر، على ربط أبناء الكنيسة في المهجر بكنيستهم الأم.

وكانت الكنيسة القبطية بأستراليا، نشرت على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى، فيديو، تناوله العديد من أبنائها، للقمص رافائيل أفامينا، أثناء الصلاة والدعاء من أجل إخماد حرائق الغابات المشتعلة بالولايات الأسترالية منذ سبتمبر الماضى، داعيا الشعب لصلاة المزمور 29 «صوت الرب يقدح لهيب النار»، وأعلنت إيبارشية ملبورن، فتح حساب بنكى خاص دعت فيه الشعب المحب للمسيح للتبرع لأجل ضحايا ودعم المتضررين من حرائق الغابات أو الاتصال بأحد مسؤولى الكنيسة.

وأقامت كنيسة الشهيد مار جرجس، في سبورتنج، بالإسكندرية، قداس تذكار الأربعين لتاسونى أنجيل، زوجة المتنيح القمص بيشوى كامل، الأب الروحى للخدمة بالإسكندرية، بحضور عدد من الآباء الأساقفة والكهنة وشعب الإسكندرية.