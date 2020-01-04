شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري الأسبق: مصر تتمسك بالمقترح المتكامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا استعدادهم للجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة والمقرر عقدها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الخميس المقبل، بهدف وضع اتفاقية توقع في العاصمة الامريكية واشنطن، تلزم الدول الثلاث بسياسات واضحة لتخزين السد وتشغيله دون الضرر بالدول الثلاث بما يعكس الإيراد الطبيعى للنيل الأزرق، ويأخذ في الإعتبار ظروف الجفاف والجفاف الممتد التي يتعرض لها النهر.

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وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، في تصريحات صحفية، السبت، صعوبة ما تمر به جولات المفاوضات الفنية، وهو امر طبيعي حيث تسعى مصر لتخفيف الضرر عنها، لافتا إلى ان القضايا التي تناقشها الاجتماعات تتمثل في ثلاث نقاط وهي سياسات تخزين سد النهضة بداية من التخزين المبدئى لتشغيل التوربينات، واستكمال ملء السد، وإعادة الملء المحتمل بعد سنوات الجفاف، وذلك تحت الظروف المائية المحتملة للنيل الأزرق، وسياسات تشغيل سد النهضة أي التصرفات المائية، والتي تخضع للظروف المائية المختلفة للنيل الأزرق بعد الإنتهاء من ملء السد، وإدارة الطوارئ لسد النهضة حيال ظروف هيدرولوجية غير متوقعة للنيل الأزرق من جفاف شديد ممتد، أو فيضانات مدمرة، فضلا عن الضمانات المطلوبة لإلتزام الدول الثلاث بما قد يتم الإتفاق عليه بتنفيذ محطات قياس لتصرفات النيل الأزرق وتبادل هذه القياسات، وألية مراقبة تنفيذ التصرفات المتفق عليها من سد النهضة.

أضاف «علام» أن ما يزيد الأمر صعوبة أنّ أثيوبيا في الأغلب تسعى للتفاوض فقط حول قضية ملء السد لكى تبدأ الملء في يونيو المقبل، ولا تسعى للتفاوض حول قضية تشغيل السد بل ترغب تأجيله فيما بعد فترة الملء لإستنفاذ الوقت ووضع مصر أمام الأمر الواقع، وتعطي مصر أهمية كبيرة للإتفاق مع أثيوبيا حول سياسة تشغيل السد التي تمتد بكامل عمر السد، وكذلك الإتفاق حول فترة ملء السد التي تمتد لسنوات قليلة، مؤكداً اصرار مصر على امرار تصرف من النيل الازرق اثناء فترة الملئ والجفاف الممتد لا يقل عن 40 مليار متر مكعب وتمسك مصر بمقترحها المتكامل للملئ والتشغيل واعادة الملء والتعامل مع فترات الجفاف والجفاف الممتد مع انشاء آليه للتعاون بين الثلاث دول.

أشار وزير الري الأسبق إلى أن فريق التفاوض المصري يتمتع بكفاءات فنية عالية ووضوح الرؤية ومرونة كاملة، مقابل رغبة الجانب الاثيوبي للألتفات حول اتفاقية اعلان المبادئ الموقعة في مارس 2015، والتي تؤكد ضرورة الاتفاق على سياسة الملء والتشغيل قبل بدء اثيوبيا تخزين سد النهضة، في الوقت الذي اعلنت اثيوبيا فيه نيتها التخزين في يوليو المقبل، موضحا ان بدء الملء هذا العام مرتبط باتمام واختبار التركيبات الميكانيكية والكهربائية وهو امر غير مضمون في المنشآت الكبري.