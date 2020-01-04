شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري يلتقي رئيس غرفة التجارة والاستثمار في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى هاني صلاح، سفير مصر في كابول، رئيس غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية، سيد زمان هاشمي، لبحث سبل تطوير أوجه التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بما في ذلك مقترح التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة والاستثمار الأفغانية.

وقال السفير المصري إن المسؤول الأفغاني أكد تطلع بلاده للتعاون مع الجانب المصري في قطاع التنقيب والتعدين في أفغانستان، نظرًا للخبرة المصرية المتميزة في هذا المجال، فضلاً عن بحث فرص التعاون مع مصر في مجال السياحة العلاجية، وعدد آخر من المجالات ذات الأولوية لبلاده خلال الفترة المقبلة.