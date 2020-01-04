شكرا لقرائتكم خبر عن لتحسين منظومة العمل الإداري.. استطلاع آراء العاملين بمدن الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بإجراء استطلاع آراء كافة العاملين بديوان عام المحافظة والمدن والمراكز للتعرف على مدى رضائهم الوظيفى، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بمنظومة الإصلاح الإداري والتميز الحكومي.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، السبت، إن استطلاع الرأي يأتي من خلال 3 استبيانات: الأول لقياس الرضاء الوظيفي عن التعامل المؤسسي، والثاني لتقييم إتاحة المعلومات بشفافية عن الممارسات العادلة والخدمات المقدمة لهم من قبل المحافظة، والثالث عن مدى رضائهم عن بيئة العمل.

ووجه المحافظ الفريق المعني بالتميز الحكومي بسرعة إجراء تحليل البيانات فور استلام استجابات الموظفين لتعزيز نقاط القوة واتخاذ الإجراءات الإصلاحية الفورية لنقاط الضعف التي أظهرتها نتائج الاستبيان، مشيرًا إلى أن هذا الاستبيان يهدف لتحسين منظومة العمل الإداري لتحقيق أهداف المحافظة ولتقديم أفضل خدمة للعاملين والمواطنين.