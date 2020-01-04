شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات «التيرم الأول» بمدارس الجيزة.. وإصابة طالبين بعد مشاجرة في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ طلاب عدد من المحافظات أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول في سنوات النقل بالمدارس الابتدائية والإعدادية، كما بدأ طلاب عدد من الجامعات أداء الامتحانات.

وانطلقت، أمس، امتحانات الفصل الدراسى الأول بمحافظة الجيزة لصفوف النقل، وأدى 224273 طالبا بالصف الثالث الابتدائى على مستوى محافظة الجيزة، أول امتحاناتهم في مادتى «اللغة العربية والتربية الدينية.«

كما أدى 219674 طالبا بالصف الرابع الابتدائى امتحانهم في اللغة العربية.

وأكد خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات من حيث تجهيز اللجان والكنترولات وتشكيل غرفة عمليات فرعية بجميع الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية لمتابعة العملية الامتحانية أولا بأول، وتم التنبيه على الجميع بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والقواعد المنظمة للامتحانات بما يضمن توفير جو امتحانى ملائم ومريح للطلاب.

وفى القليوبية، أصيب طالبان بمدرسة كفر بطا الثانوية التابعة لإدارة بنها التعليمية بإصابات متفرقة إثر مشاجرة بينهما في حوش المدرسة عقب أداء امتحان الأنشطة، واستعان أحدهما بعمه في المشاجرة، وأصيب الطرفان وتم تحرير محضر لهما، رقم 118 جنح مركز بنها، وقررت النيابة التحفظ عليهما.

وقرر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، فتح تحقيق عاجل في الواقعة وطلب من مدير المدرسة إعداد تقرير بالواقعة، وعرضه على الشؤون القانونية بالمديرية لاتخاذ اللازم.

وفى الدقهلية، بدأ طلاب الصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائى، أول يوم امتحانات، وقال على عبدالرؤوف، وكيل الوزارة بالمحافظة، إن تلاميذ الصف الثالث أدوا امتحان مادتى اللغة الأجنبية والرياضيات، والصف الرابع مادتى اللغة العربية والخط والتربية الإسلامية، والخامس مادتى الرياضيات والعلوم.

وفى الغربية، أجرى المحافظ الدكتور طارق رحمى، جولة مفاجئة بعدد من مدارس مدينة طنطا لمتابعة انتظام أعمال امتحانات النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية.

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وبدأ المحافظ جولته بمدرسة الشهيد عقيد أ.ح محمد سمير إدريس الرسمية للغات، والتقى بالطلبة للتأكد من توفير الراحة التامة لهم، وأن مستوى الامتحان يتناسب مع قدرات الطلاب.

وتابع جولته بزيارة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وشهد نماذج مشاريع الامتحان الخاصة بالطلبة، مشيداً بمستوى التعليم وقدرات الطلبة بالمدرسة، كما تفقد مدرسة الجهاد الابتدائية المشتركة ومدرسة مصطفى كامل الابتدائية، مكلفاً رئيس حى ثان طنطا بالإزالة الفورية للإشغالات والأكشاك في محيط المدارس.

وفى كفرالشيخ، أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه لم يتلق أي شكاوى بخصوص حالة الطقس أو غياب الطلبة عن الامتحانات، مؤكدا أن الامتحانات تجرى بكليات التربية، الهندسة، التربية النوعية، الآداب، الصيدلة، العلاج الطبيعى، التمريض، ولا توجد أي مشاكل.

وفى شمال سيناء، وجه حسين سلامة، وكيل مديرية التربية والتعليم، إدارتى المتابعة وتنسيق المتابعة بالمديرية بمتابعة الخطوات الرئيسية في أعمال الامتحانات، ومساعدة رؤساء اللجان، والعمل على تخطى أي صعوبات تواجه أعمال الامتحانات حرصا على مستقبل الطلاب في مختلف مدارس المحافظة.

في الشرقية، واصل الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، جولاته التفقدية اليومية لسير امتحانات الفصل الدراسى الأول، وتفقد لجان امتحانات الفرقة الثالثة انتظام بكلية التجارة، مطمئنا من الطلاب على مدى سهولة الأسئلة، ومطابقتها للمنهج الدراسى وملاءمتها للوقت المحدد للإجابة، مؤكدا ضرورة تواجد أساتذة مادة الامتحان داخل اللجان، للرد على استفسارات الطلاب، وطالب أعضاء هيئة التدريس والعاملين داخل اللجان بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة، لتيسير أعمال الامتحانات، مع الالتزام بجميع التعليمات والضوابط المحددة لضبط اللجان الامتحانية.

وفى المنيا، شدد الدكتور مصطفى عبدالنبى، رئيس جامعة المنيا، خلال جولته التفقدية بكليات الزراعة والعلوم والهندسة، على حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ«البنطلون المقطع» الذي يخالف القواعد والتقاليد الجامعية سواء للطلبة أو للطالبات.

وقال «عبدالنبى» إن هذا «البنطلون» يخالف القواعد والتقاليد الجامعية والذوق العام والمظهر اللائق بالطالب الجامعى بمحراب علمى وأكاديمى وبحثى له قدسيته وأعرافه التي يجب أن يتحلى بها كل منتسبيه.

في سياق مواز، تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، أمس، لجان الامتحانات بكليات الجامعة بفرع الدراسة للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان لمساعدتهم في أداء الامتحان.

واطمأن رئيس الجامعة على حسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، وتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة المحافظة على مستوى النظافة بالمدرجات وخارجها، وتوفير الإنارة المناسبة داخل اللجان.