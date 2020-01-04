شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الغربية العسكرية تعالج 11 ألف حالة مرضية في مستشفياتها مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت المنطقة الغربية العسكرية فتح أبواب مستشفياتها العسكرية أمام المواطنين، في نطاق المسؤولية على الاتجاه الاستراتيجى الغربى في سيوة والسلوم ومطروح وبرانى، كما حرصت وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات الطبية المدنية المختلفة على الوصول للتجمعات القبلية في أماكن تواجدهم وتقديم الخدمة الطبية بالمجان لأكثر من (11086) حالة مرضية في عدد من التخصصات الطبية المختلفة.

وتأتى تلك الجهود التي تبذلها القوات المسلحة انطلاقًا من مسؤوليتها الإنسانية والاجتماعية وحرصًا منها على وصول كل الخدمات لأبناء الشعب المصرى وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في المناطق النائية والمنعزلة والمناطق الأكثر احتياجاً بالمحافظات الواقعة بنطاق مسؤولية الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.