شكرا لقرائتكم خبر عن «حروب الجيل الرابع» وفيلم «إعصار» في ندوة القوات المسلحة بمشيخة الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى الندوة التثقيفية الثانية، بمشيخة الأزهر، وذلك في إطار جهود القوات المسلحة لزيادة وعى جميع فئات المجتمع بالأعمال البطولية للقوات المسلحة، ودورها في القضاء على الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة.

بدأت الندوة بعرض فيلم تسجيلى عن دور الأزهر في دعم الأمن والسلم المحلى والعالمى، ثم فيلم تسجيلى عن استراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء، وبعده تم عرض فيلم ثالث عن الأعمال البطولية للقوات المسلحة ودورها في القضاء على الإرهاب.

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بعدها، قدمت محاضرة عن مساهمة القوات المسلحة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وتقديم الدعم لقطاعات المجتمع المدنى من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطن المصرى والتى يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما تم عرض فيلم تسجيلى بعنوان «إعصار»، من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، تلته محاضرة بعنوان «حروب الجيل الرابع»، تحت إشراف إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، لتختتم الفعاليات بفقرة فنية لكورال مشيخة الأزهر، ثم تكريم أسر الشهداء والمصابين والمتفوقين من الأزهر والقائمين على تنظيم الندوة.

حضر الندوة قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى والشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، وعدد من قيادات الأزهر والقيادات التعليمية بمحافظتى القاهرة والجيزة وقيادات الهيئة العامة لتعليم الكبار وأسر الشهداء والمصابين.