شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تخلى سبيل المتهمين بالتحرش بفتاة المنصورة بعد التنازل عن القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نيابة أول المنصورة، إخلاء سبيل المتهمين بالتحرش بفتاة المنصورة، بعد أن اتفق محامى المتهمين مع الفتاة وصديقتها بالتنازل عن القضية، وتم عقد جلسة صلح بينهم اليوم، واتفقوا على عدد من النقاط، وتوصلوا بالتنازل عن القضية والتصالح مع المتهمين وبعد تقديم محامى المتهمين والفتاتين التنازل للنيابة قررت إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم.

وقد حدث اتفاق بين محامى المتهمين والفتاتين، بالتصالح حفاظا على مستقبل لشباب حيث بينهم 4 طلاب بالمرحلة الثانوية، وآخر بمعهد تمريض، وقد قدمت مباحث الدقهلية تحريات الواقعة وأثبتت صحة الواقعة، وحددت دور كل متهم فى القضية.

يذكر بأن استمعت النيابة إلى أقوال الفتاتين على سبيل الاستدلال وقامتا بشرح تفاصيل الواقعة وقد قدمت مباحث أول المنصورة التحريات حول الواقعة، وأكدت إنهما طالبتان 20 سنة بجامعة المنصورة وإحداهما من مدينة الكردى بشمال الدقهلية، وكانت على اتفاق مع صديقتها بالخروج للاحتفال برأس السنة، وبمجرد سيرها بشارع المشاية أمام بوابة الجامعة بدأ مجموعة من الشباب بمضايقتها وتصويرها والتحرش اللفظى بها.

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وقالت: وحاولت الاحتماء بأحد المحلات ولكن بعد تجمهر الشباب حول المحل، فشعر العاملون بالمحل بحدوث مشكلة فطلبوا منى الانصراف حتى لا يتضرر المحل، وبعد خروجى تجمهر حولى الشباب مرة أخرى، فقررت الدخول إلى مدخل أحد العقارات المحاورة بالمكان، وحاول بعض الشباب حمايتنا لحين توصيلى إلى أحد السيارات، وأثناء ذلك تعرضت للتحرش اللفظى والجسدى وقاموا بتصويرى.

كما استمعت النيابة إلى أقوال المتهمين من بينهم أربعة طلاب بالمرحلة الثانوية، وطالب بمعهد التمريض وطالب بمعهد السياحة وعامل أحذية، واعترفوا بمشاركتهم بالحادث.

يذكر بأن شهدت محافظة الدقهلية حالة من الجدل الشديد، وذلك عقب انتشار فيديو لواقعة تحرش بفتاة فى مدينة المنصورة بالمحافظة، وذلك خلال الاحتفال ليلة رأس السنة، حيث ظهر فى الفيديو فتاة يتحرش بها الشباب، بينما يحاول البعض الآخر إنقاذها.