شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يطالب قوات الأمن العراقية بالابتعاد عن محيط القواعد الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت كتائب "حزب الله"، الأجهزة الأمنية العراقية من الاقتراب للقواعد الأمريكية في العراق، وطالبتها بالابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 1 كيلومتر، وفقا ما نقلته روسيا اليوم.

ونفى جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، اليوم السبت، وجود احتكاك بين قوات الجهاز وكتائب حزب الله فى بغداد.

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان - فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن بعض الصور ومقاطع الفيديو انتشرت حول وجود احتكاك بين كتائب حزب الله وجهاز مكافحة الإرهاب"، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح إطلاقا.

وأضاف: " تواجد قوات الجهاز واضح ومعلوم وهو حماية شارع المطار وطريق المطار وداخل المنطقة الخضراء".

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن قناة الميادين، تصريحات مسؤول في جماعة حزب الله اللبنانية ،والذى أكد أن رد "محور المقاومة" الذي تدعمه إيران على قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في ضربة جوية أمريكية سيكون حازما. ويشير محمد رعد زعيم كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله في البرلمان اللبناني إلى مجموعة من الجماعات التي تدعمها إيران من لبنان إلى اليمن والتي عززت النفوذ العسكري لطهران في المنطقة.

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وقال رعد للقناة، إن الأمريكيين "أخفقوا" في استهدافهم (سليماني) مضيفا أنهم سيشعرون بذلك في الأيام المقبلة.

وكان حزب الله اللبناني، نفى الأنباء التي انتشرت بشأن سقوط قتلى لبنانيين في الغارة الأميركية على العراق، والتى أدت لمقتل قاسم سليمانى، وعناصر الحشد الشعبى.

وفي سياق منفصل نقل تلفزيون المنار عن الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله قوله أمس الجمعة ، إن جماعته ستواصل السير على نهج الجنرال الإيرانى قاسم سليمانى بعد مقتله فى ضربة جوية أمريكية.