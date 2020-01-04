الخليج 365: البرلمان الليبى يحيل السراج وحكومته للقضاء بتهمة الخيانة العظمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: البرلمان الليبى يحيل السراج وحكومته للقضاء بتهمة الخيانة العظمى.. إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة الوفاق وأردوغان.. رفض الغزو العسكرى التركى قطع العلاقات مع أنقرة.. و«النواب»: لا مكان بيننا لمن يفتح الطريق أمام الاحتلال واقرأ أيضا.. القوات البحرية تنفذ عملية برمائية تدريبية بالبحر المتوسط.. بمشاركة أسلحة متنوعة من الجيش.. حاملة المروحيات «جمال عبد الناصر» ومجموعتها القتالية تشارك.. والقوات الجوية تشارك بالهليكوبتر الحديثة «كاموف» وطائرات «الأباتشى» و«الإف 16» اشتعال حرب التصريحات بين واشنطن وطهران بعد مقتل سليمانى مدبولى: إجراءات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة مستمرة مدبولى: إجراءات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة مستمرة ترقبوا.. أكبر ملف موثق بالمعلومات والصور.. كيف نجت مصر من الحرب الأهلية بعد أحداث يناير. Advertisements تحقيقات موسعة مع رئيس مصلحة الضرائب.. الرقابة ضبطت المتهم بعد تقاضيه مبالغ مالية وعطايا عينية مقابل استغلال سلطته تحقيقات موسعة مع رئيس مصلحة الضرائب.. الرقابة ضبطت المتهم بعد تقاضيه مبالغ مالية وعطايا عينية مقابل استغلال سلطته تسليم 25 ألف شقة.. العاصمة خالية من العشوائيات نهاية العام السياحة العالمية: أوروبا تراجعت فى 2019 ومصر وتونس تقودان النمو السياحة العالمية: أوروبا تراجعت فى 2019 ومصر وتونس تقودان النمو اشتعال حرب التصريحات بين واشنطن وطهران «التموين» تنتهى من فحص جميع تظلمات «البطاقات» «التموين» تنتهى من فحص جميع تظلمات «البطاقات» مدارس «الثانوى العام» تواصل الاستعداد لامتحانات الصفين الأول والثانى



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