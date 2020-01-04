شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ للاطمئنان على الحركة الجوية وانتظام الرحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الطيار محمد منار وزير الطيران ونائبه الطيار منتصر مناع اليوم السبت، بجولة تفقدية موسعة لمطار شرم الشيخ الدولى للأطمئنان علي الحركة الجوية وانتظام الرحلات وانسيابية الحركة داخل صالات السفر والوصول الداخلية والدولية خاصة فى ظل انتعاش الحركة السياحية التى يشهدها مطار شرم الشيخ خلال فترة أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة والموسم الشتوي وأجازات نصف العام، رافقة خلال الجولة اللواء صادق الشورى مدير مطار شرم الشيخ الدولى .

وخلال الجولة تفقد الوزير ونائبه صالات السفر والوصول بالمطار وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب والأسواق الحرة واستراحات الخدمة المميزة وبرج المراقبة الجوية، كما تفقدا جميع الاجراءات الامنية داخل المطار بالاضافة إلي الاسوار الخارجية وكاميرات المراقبة وبوابات الدخول والخروج، ووجه بضرورة تقديم أفضل الخدمات للمسافرين وتلبية كافة احتياجاتهم وكذا تقديم التسهيلات اللازمة لراحة الركاب والعمل علي إنهاء إجراءت ووصولهم بسهولة ويسر وبخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة .

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وفى نهاية الجولة أشاد الوزير بالجهود المبذولة من جميع العاملين والتنسيق والتعاون المستمر بين جميع الجهات العاملة بالمطار ،وحث الجميع على بذل المزيد من الجهد لإظهار مطار شرم الشيخ الدولى بالشكل اللائق امام ضيوف مصر، مؤكدا ان وزراة الطيران المدني لا تدخر جهدا لدعم وتنشيط للسياحة الوافدة إلي مصر وخاصة إلى مناطق الجذب السياحي ومن أهمها مدينة شرم الشيخ.

يأتي ذلك فى إطار المتابعات المستمرة لسير العمل بالمواقع المختلفة وخاصة المطارات المصرية وكذا الوقوف على اخر المستجدات والتطورات التي تم الانتهاء منها داخل المطارات.