شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في مابوتو يزور المجلس الإسلامي في موزمبيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار تعزيز التعاون بين مصر وموزمبيق في المجال الديني، قام حاتم الألفي، سفير مصر في مابوتو، بزيارة إلى مقر المجلس الإسلامي الموزمبيقي، والذي يعد الجهة الرئيسية التي تنظم شؤون المسلمين في موزمبيق، حيث التقى خلال الزيارة برئيس وأعضاء المجلس، كما تفقد العمل بمعهد «حمزة» بمدينة «ماتولا» والذي يعد أكبر المعاهد الدينية التابعة للمجلس، ويقوم بالتدريس فيه عدد من مبعوثي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية.

وأكد السفير الألفي الدعم المصري المستمر لجمهورية موزمبيق واستعدادها لتلبية أية طلبات للمجلس الإسلامي الموزمبيقي من خلال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وذلك في إطار جهود مصر لنشر الفكر الإسلامي الصحيح في العالم الإسلامي.

من جهته، أعرب رئيس المجلس الإسلامي الموزمبيقي عن اعتزازه بالتعاون القائم مع مصر في المجال الديني منذ عقود طويلة، في ضوء ما تتمتع به مصر من مؤسسات دينية عريقة وعلى رأسها الأزهر الشريف والذي يمثل منارة للعلم في العالم الإسلامي، كما أثنى على جهود مبعوثي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية في مجال نشر صحيح الدين في جمهورية موزمبيق.