شكرا لقرائتكم خبر عن «تشمل المنازل».. مصادر: ضوابط جديدة لتوصيل الكهرباء إلى المنشآت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الجهاز أعد لائحة جديدة لضوابط توصيل التيار الكهربائى إلى المنشآت، بما فيها القطاع المنزلى، موضحة أن الضوابط تتضمن تقديم تيسيرات كثيرة لطالبى توصيل التيار، وتحديد توقيتات زمنية محددة لتقديم الخدمة والبَتّ في طلبات المشتركين الجدد، وإلغاء اشتراط توفير غرفة لمحول كهرباء بالعقار الذي تتجاوز مساحته 2000 متر، وتغيير إجراءات إعداد المقايسات.

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وأضافت المصادر أن لجنة برئاسة المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، بصفته عضوًا بالجهاز، تعكف حاليًا على وضع اللمسات النهائية على الضوابط، التي لم تتغير منذ عام 2006، متوقعة إقرار الضوابط خلال جلسة مجلس إدارة الجهاز خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتى في إطار تحسين ترتيب مصر بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء، والتى يأتى على رأسها الدعم غير المحدود، الذي قدمته القيادة السياسية إلى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، إدراكًا منها لأهمية ملف الطاقة، التي تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية في مصر، وأنها بمثابة أمن قومى للشعب المصرى.

كان تقرير البنك الدولى لممارسة أنشطة الأعمال بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء قد أشار إلى ارتفاع مرتبة مصر 19 مركزًا في المؤشر، بعد صعودها من المرتبة 96 عالميًا إلى المرتبة 77، كما صعدت 19 مركزًا في مؤشر بدء النشاط من المرتبة 109 عالميًا إلى المرتبة 90، وصعدت 15 مركزًا في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية من المرتبة 72 عالميًا إلى المرتبة 57، وصعدت 3 مراكز في مؤشر دفع الضرائب من المرتبة 159 عالميًا إلى المرتبة 156.

ويتضمن مؤشر الحصول على الكهرباء جميع الإجراءات المطلوبة من أصحاب الأعمال لتوصيل الكهرباء لمنشآتهم، واحتساب الوقت والتكلفة اللازمين لاستكمال كل إجراء، ويشمل تقديم الطلبات إلى شركات الكهرباء والتوقيع على عقود التغذية الكهربائية، كما يرصد جميع التصاريح المطلوبة لتوصيل الكهرباء النهائى للمنشأة، بالإضافة إلى مقياسى موثوقية التغذية الكهربائية وشفافية التعريفة.