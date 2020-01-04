شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تطوير التعليم يقر البدء في تحديث المدارس الثانوية الفنية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم اجتماعا، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،
وأكد أعضاء المجلس ضرورة تحديد أهداف الصندوق بشكل واضح ومحدد بما يخدم الوزارات ويساهم فى تحقيق المبادرات المختلفة والمشروعات المشتركة بين الوزارات المعنية.
ووافق المجلس على تمويل مصروفات التشغيل السنوية لمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالفيوم وأسيوط، خلال العام المالى الجارى من موازنة الصندوق، ووافق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومحافظة أسيوط وجامعة أسيوط وخبراء صندوق تطوير التعليم للبدء فى إعداد الدراسة الخاصة بإنشاء مجمع تكنولوجى بأسيوط الجديدة.
وقرر المجلس البدء فى المرحلة التنفيذية من مشروع تطوير المدارس الثانوية الفنية بالمحافظات وفقاً لإطار المؤهلات الأوروبية أو الدولية.
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