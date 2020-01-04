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شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة «دكان الفرحة».. «تحيا مصر» يسلم 50 فتاة تجهيزات الزواج في المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سلّم صندوق «تحيا مصر»، السبت، 50 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية تجهيزات الزواج ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «دكان الفرحة» في محافظة المنيا.
جاء ذلك خلال احتفالية كبرى نظمها الصندوق، بحضور اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وعدد من قيادات المحافظة.
وقال تامر عبدالفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، إن الهدف من المبادرة هو الحفاظ على كيان الأسرة المصرية والحد من ظاهرة الغارمات.
وتتضمن حملة تجهيز الفتيات توفير تجهيزات الزواج، وتشمل: بوتاجاز وغسالة وثلاجة وسخان ومكواة ومروحة ومرتبة إسفنجية ومجموعة مستحضرات تجميل.
من جهته، قال محافظ المنيا، إن الشراكة مع الصندوق تشمل مختلف مجالات الرعاية للأسر في القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة.
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