شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لـ«عيد الميلاد».. محافظ الجيزة يوجه بتكثيف حملات النظافة في محيط الكنائس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من محيط الكنائس، استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، مع رفع كفاءة الشوارع المحيطة بها، والتركيز على أعمال التجميل، كقص الأشجار، ودهان الأرصفة، والكنس والتجريد، إضافة إلى التأكد من كفاءة أعمدة الإنارة بالشوارع، وإجراء الصيانات اللازمة لها .

كما وجه المحافظ هيئة النظافة برفع أي مخلفات متراكمة في مناطق الاحتفالات وبمحيط دور العبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها، مطالبًا بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لرفع كل السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع، وعدم السماح قطعيًا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.

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جاءت توجيهات المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، والذى أكد خلاله حظر وضع أي صناديق للقمامة، أو ترك تراكمات للمخلفات بجوار أكشاك الكهرباء، الموجودة بالعديد من الشوارع والطرق، وذلك تجنباً لحدوث أي حرائق أو مشكلات، تؤثر على سلامة المواطنين والمارة، وحفاظاً على الممتلكات الخاصة والعامة.

وقال المحافظ إنه سيتم تدعيم المحافظة بعدد من السيارت لشباب الخريجين، لبيع السلع والمنتجات الغذائية، موجهاً رؤساء الأحياء والمراكز بتحديد أماكن لتلك السيارات، بما لا يعوق الحركة المرورية، ولأهميتها في توفير فرص عمل للشباب، إضافة إلى طرح السلع والمنتجات التموينية بأسعار جيدة.

وأكد المحافظ أنه تم تنفيذ 730 قرارًا لإزالة التعديات على النيل، من خلال مديرية الموارد المائية والرى، موجهاً بسرعة الانتهاء من إزالة التعديات المستهدفة، كما وجه المحافظ برفع نواتج أعمال التطهير للترع والمصارف، مع المتابعة اليومية للطرق السياحية.

وطالب المحافظ مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية وممثلى الكنائس برفع درجة الوعى لدى المواطنين، بأهمية الحفاظ على نظافة المناطق المحيطة بهم، وعدم إلقاء القمامة إلا في الصناديق المخصصة لها، والتعاون مع المحافظة في دعم المجهودات التي يتم تنفيذها لرفع كفاءة النظافة.