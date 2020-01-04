شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا السياحة والطيران يبحثان مع مستثمرين أحوال القطاع السياحي بجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ومحمد منار، وزير الطيران المدني، وخالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لقاءً موسعًا، السبت، مع 150 من مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص ومنظمي الرحلات الجوية بالمطارات السياحية المصرية، لمناقشة أحوال القطاع السياحي بالمحافظة، والمشكلات التي تواجهه، وسبل التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت وزارة الطيران، في بيان، أن جميع المستثمرين أكدوا، خلال اللقاء، إرسال برقية تحية وشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام الكبير بالقطاع السياحي وما يبذله من جهد كبير لحل مشاكل المستثمرين في قطاع السياحة، وما لمسوه من إنجاز ملموس خلال الأسابيع القليلة الماضية لإزالة كل العقبات التي تواجههم للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

من جهته، استعرض الدكتور خالد العناني العديد من اللقاءات التي عقدها مع بعض المستثمرين في القطاع السياحي ورؤساء اتحادات الغرف السياحية؛ لمناقشة أحوال القطاع السياحي بالمحافظة، وبحث المشكلات التي تواجهه، وسبل التعاون بينهم والوزارة والمحافظة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى القرارات التي تم اتخاذها من أجل دعم البرامج السياحية المختلفة والنهوض بالمنتج السياحي، بالإضافة إلى تقديم برامج سياحية جديدة تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية والتسويق لها في مختلف المحافل الدولية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.

وخلال اللقاء، أوضح الدكتور العناني أن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً وتنسيقاً بين المحافظة ووزارتي السياحة والآثار والطيران المدني للنهوض بالقطاع السياحي بصفة عامة، والمقاصد السياحية بجنوب سيناء بصفة خاصة؛ من أجل حل مشاكل المستثمرين التي تعوق سير العمل في القطاع السياحي.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى الاجتماع الذي انعقد بينه ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، في الأسبوع الماضي، بحضور رئيس اتحاد الغرف السياحية أحمد الوصيف؛ ناقشوا خلاله تعديل بعض البنود التي تشملها المبادرة من أجل تخفيف الأعباء على المستثمرين وإعطائهم فرصة أكبر للسداد والاستمرار في استثماراتهم بصورة أفضل.

وأكد أن القطاع الخاص هو شريك النجاح، والقاطرة الحقيقية للنهوض بهذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لقطاعي السياحة والآثار، لافتا إلى أن القيادة السياسية وجهت بتذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين والعاملين في القطاع السياحي لدفع سير العمل به، فضلًا عن الارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، وذلك اتساقًا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في الدولة، وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية والتاريخية على المستوى الدولي.

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وخلال اللقاء، هنأ المستثمرين وزير السياحة والآثار على إصدار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار، برئاسته وعضوية وزراء: السياحة والآثار، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والبيئة، والطيران المدني، وممثل عن وزارة الداخلية، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، واصفين إياها بالخطوة الناجحة والتاريخية لحل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين ودفع عجلة العمل بالقطاع السياحي.

وطالب المستثمرون، خلال اللقاء، بأن تنظر اللجنة العديد من الموضوعات؛ من أهمها قانون تنمية سيناء الصادر عام 2012 الذي يضم بعض البنود التي تعوق زيادة الاستثمار، بالإضافة إلى النظر في عملية حرق الأسعار في القطاع السياحي وتخفيض أسعار الفائدة في رسوم الكهرباء.

وعلى هامش اللقاء المنعقد بمدينة شرم الشيخ، اجتمع وزيرا السياحة والآثار والطيران المدني ونائباهما ومحافظ جنوب سيناء لبحث سبل التعاون بين الوزارتين والمحافظة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للقطاع السياحي، وربط وادي النيل بالبحر الأحمر عن طريق دراسة تشغيل خطي طيران داخليين من مدينة الأقصر إلى مدينة شرم الشيخ ومن مدينة الأقصر إلى مدينة الغردقة، لتنشيط السياحة الداخلية والتسهيل على السائحين الاستمتاع بمختلف الأماكن السياحية والأثرية داخل جمهورية مصر العربية.

كما ناقشوا أيضاً دراسة إعادة تشغيل خط الطيران بين مدينة شرم الشيخ ولندن لتشجيع الحركة السياحية الإنجليزية، التي تعد مقصداً سياحياً مهماً للشعب البريطاني وذلك بعد قرار استئناف الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ.

كما اتفق الوزيران على التعاون والتنسيق المستمر وتسخير كافة الجهود من أجل الترويج السياحي الدائم ودفع الحركة السياحية الوافدة من خلال إطلاق المبادرات وبرامج التحفيز لمشغلي الرحلات والوكلاء السياحيين.

من جهته، أكد الطيار محمد منار أن وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة تحرص على تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية لإظهار الوجه الحضاري المشرف الذي يليق بمكانة مصر أمام العالم، مشيراً إلى أن السياحة والطيران وجهان لعمله واحدة؛ حيث يعدان من أهم مصادر الدخل القومي المصري.

وأكد وزير الطيران ضرورة وضع أجندة مشتركة خلال الفترة القادمة وتوحيد الجهد والفكر والتعاون الوثيق مع جميع الشركاء المعنيين بهذه الصناعة لضمان منتج سياحي متميز والنهوض بقطاعي السياحة والطيران.