شكرا لقرائتكم خبر عن أكياس البلاستيك تعود إلى الغردقة بعد 5 أشهر من الحظر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقفت الأجهزة واللجان المختصة عن ملاحقة مخالفى قرار محافظ البحر الأحمر بحظر استخدام الأكياس البلاستيك في مدينة الغردقة، بعد نحو ٥ أشهر من تطبيق القرار، وعادت عملية بيع وتداول الأكياس البلاستيك في الأسواق والمحال التجارية كما كانت، وتوقفت مبادرات توزيع أكياس صديقة للبيئة وقابلة للتحلل، والتى كانت تتبناها عدة جمعيات أهلية، ووزارة البيئة، والمحافظة، وتوزع بالمجان، لكن توقف توزيعها منذ ٣ أشهر.

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وقالت مصادر في اللجنة الخاصة بملاحقة المخالفين والتفتيش على المحال والأسواق، إن اللجنة التي تضم ممثلين لشرطة البيئة، والتموين، والمرافق، وجهاز شؤون البيئة، وإدارة البيئة في المحافظة، والصحة، والمحميات الطبيعية، توقفت عن عملها في تحرير محاضر مخالفات لاستخدام الأكياس البلاستيك، منذ نوفمبر الماضى، ولم يتم تكليفها بشن حملات جديدة.

كان المحافظ السابق، اللواء أحمد عبدالله، قرر فرض غرامة مالية على مخالفى القرار، بداية من أغسطس الماضى، بعد نحو شهرين من تطبيق القرار بشكل تجريبى.

وكان القرار يقضى بحظر استخدام الأكياس البلاستيك واستبدالها بأكياس صديقة للبيئة بهدف إخلاء الغردقة من الأكياس بشكل تام بنسبة ١٠٠% لحماية البيئة البحرية والبرية من أخطارها، وحماية الصحة العامة، ووجد القرار صدى في مصر ومختلف أنحاء العالم، وأشادت به الشركات السياحية العالمية لأنه يرفع تصنيف المدينة في مجال السياحة البيئية.